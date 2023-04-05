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Başörtüsüne hakaret iddiasına gözaltı

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Eskişehir'de başörtüsüne hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ayfer E.'nin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'nde ifadesi alındı.

Eskişehir'de başörtüsüne hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ayfer E.'nin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'nde ifadesi alındı. İfadesinin ardından sağlık kontrolünün geçirilen Ayfer E., adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Ayfer E., gazetecilerin Kadınlara hakaret mi ettiniz sorusuna, Videoyu çeken erkek beni taciz etti' cevabını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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