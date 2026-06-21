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Başörtülü Kadınlara Hakaret İçerikli Paylaşım Yapan Şüpheli Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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İstanbul'da sosyal medyada başörtülü kadınlara yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan H.Ö. isimli şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL, -İSTANBUL'da sanal medya üzerinden başörtülü kadınlara yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği tespit edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Kimliği tespit edilen şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, bir şahsın başörtülü vatandaşlara yönelik olarak kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen H.Ö. isimli şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan soruşturma yürütülmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemler başlatılmış olup, gözaltı talimatı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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