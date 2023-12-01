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Baskil Ülkü Ocakları Başkanı Özkan Kızılkaya'dan Kaymakam Kundakçı'ya ziyaret

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Baskil Ülkü Ocakları Başkanı Özkan Kızılkaya, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'yı ziyaret etti.

Baskil Ülkü Ocakları Başkanı Özkan Kızılkaya, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'yı ziyaret etti.

Beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile Kaymakam Kundakçı'yı ziyaret eden Kızılkaya, gerçekleşen görüşmede ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kızılkaya, nazik kabulleri için Kundakçı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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