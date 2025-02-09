Baskil Kaymakamı TCDD Kuşsarayı İstasyonu'nda İncelemelerde Bulundu
Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Kuşsarayı İstasyonu'nda incelemeler yaparak yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretine köy muhtarı Mesut Atabey de eşlik etti.
Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Kuşsarayı İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.
Kaymakam Türker, Kuşsarayı köyündeki istasyona ziyarette bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Türker'e ziyaretinde köy muhtarı Mesut Atabey de eşlik etti.
Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel