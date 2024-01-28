Baskil Kaymakamı, şehit uzman erbaşın ailesini ziyaret etti

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, şehit uzman erbaş Enes Sakınç'ın ailesine ziyarette bulundu.

Kundakçı, 21 Mayıs 2017'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Sakınç'ın ailesini, Aşağı Kuluşağı köyü Beyler mezrasındaki evlerinde ziyaret etti.

Kundakçı, yaptığı açıklamada, şehit Sakınç'ın emaneti olan ailesini ziyaret ettiklerini ve hayır dualarını aldıklarını söyledi.

Kundakçı, "Şehit emanetlerimiz her daim başımızın tacıdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dilerim. Şehitlerimizin ailelerini ve kabirlerini elimizden geldiği kadar ziyaret ediyoruz. Ailelerin hal hatırlarını soruyoruz." ifadelerini kullandı.

Kundakçı'ya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı da eşlik etti.