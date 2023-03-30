Baskil ilçesinde kar yağışı etkili oldu
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Baskil ilçesinde kar yağışı etkili oldu Elazığ'ın Baskil ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Baskil ilçesinde kar yağışı etkili oldu
ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından mart ayının son günlerinde Elazığ'ın Baskil ilçesinde ve köylerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı. Bazı bölgelerde bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Güncel