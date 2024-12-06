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Baskil Devlet Hastanesine 'Erişilebilirlik Belgesi' Verildi

Baskil Devlet Hastanesine 'Erişilebilirlik Belgesi' Verildi
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Elazığ'da Baskil Devlet Hastanesine, engelli bireylerin erişimini artıran hizmetleri için 'Erişilebilirlik Belgesi' verildi. Başhekim Ahmet Sertkaya'ya belge, Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün tarafından takdim edildi. Kaymakam Türker, 2020'nin 'Erişilebilirlik Yılı' ilan edildiğini belirterek, engelli bireylerin sosyal hayatta daha görünür olmaları adına yapılan çalışmaları vurguladı.

Elazığ'da Baskil Devlet Hastanesine "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

Engelli bireylerin erişimi için engelli otoparkı, yürüyüş parkeleri, asansörü, lavaboları, hasta odası, braille alfabesi gibi hizmetlerin sunulduğu Baskil Devlet Hastanesi için Başhekim Ahmet Sertkaya'ya Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün tarafından "Erişilebilirlik Belgesi" takdim edildi.

Kaymakam Türker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin "Erişilebilirlik Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, engelli bireylerin hayatın her safhasında daha fazla görünür olmaları için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bugün Baskil Devlet Hastanesine Vali Numan Hatipoğlu'nun imzasıyla verilen bu belge ile de bu durumun tescillenmiş olduğunu ifade eden Türker, "Her yıl buna benzer hizmetleri yerine getirerek engellilerin hayata daha sıkı tutunmalarına vesile olmayı temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
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