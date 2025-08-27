Baskil'de Yol Kontrol ve Arama Faaliyetleri Devam Ediyor

Baskil İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla yol kontrol ve arama faaliyetlerine devam ediyor. Farklı noktalarda gerçekleştirilen denetimler, güvenliği artırmayı hedefliyor.

Baskil İlçe Emniyet Amirliği ekipleri yol kontrol ve arama faaliyetlerine devam ediyor.

Polis ekiplerince, huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin farklı noktalarında yol kontrol ve arama faaliyetleri yapıldı.

Ekipler, denetimlerine devam edecek.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
