Baskil'de Yol Kontrol ve Arama Faaliyetleri Devam Ediyor
Baskil İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla yol kontrol ve arama faaliyetlerine devam ediyor. Farklı noktalarda gerçekleştirilen denetimler, güvenliği artırmayı hedefliyor.
Polis ekiplerince, huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin farklı noktalarında yol kontrol ve arama faaliyetleri yapıldı.
Ekipler, denetimlerine devam edecek.
Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel