Baskil'de Sabah Namazı Buluşması Düzenlendi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde ÇEDES projesi kapsamında sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Merkez Camisi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve toplu dualar edildi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında sabah namazı buluşması düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünce Merkez Camisi'nde düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması" kapsamında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sabah namazı kılındı, dualar edildi.
Programda katılımcılara ikramda bulunuldu.
Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, İlçe Müftüsü Ferhat Elibol, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel