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Baskil'de Kurtlar Köy Yakınında Görüntülendi

Baskil'de Kurtlar Köy Yakınında Görüntülendi
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde kar yağışı sonrası köy yakınlarına inen kurtlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yerel muhtar, vatandaşları kurtlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yerleşim yerinin yakınına inen kurtlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentteki kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

Baskil'in Hacıhüseyinler köyü yakınına inen 3 kurt, köyün giriş ve çıkışına yerleştirilen güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, kurtların köy yolu ve çevresinde yiyecek aradığı görülüyor.

Köyün muhtarı Hasan Yıldırımdinç, AA muhabirine, bölgede etkili olan kar yağışının ardından, kurtların görülmeye başlandığı belirtti.

Yıldırımdinç, bölgede yaşayanlara kurtlara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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