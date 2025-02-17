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Baskil'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Baskil'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nda 2025 yılı eylem planı görüşüldü. Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, ailelerin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi için çalışmalar yapılacağını belirtti.

??????? Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Kaymakamlıkta Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Emniyet Amiri Komiser Abdullah Deniz, Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaymakam Türker, ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair birim amirleriyle toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede 2025 yılı eylem planı da görüşüldüğünü ifade eden Türker, "2025 yılında kutsal varlığımız olan ailelerin korunması ve huzurlu olması için bir dizi çalışmaların yapılmasına karar verdik. Verimli bir toplantı oldu." dedi.

Türker, toplantıya katılan ilgili birim amirlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
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