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Baskil'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Baskil'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla yapılan toplantıda mevcut projeler değerlendirildi ve yeni çalışmalar planlandı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu toplantı yapıldı.

Baskil Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçede kadına yönelik şiddeti önlemek için alınacak önlemler görüşüldü.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi, mevcut projelerin yanı sıra hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı, yürütülecek çalışmalar planlandı.

Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm paydaşların iş birliği içinde çalışması gerektiğini belirtti.

Toplantıya, Belediye Başkanı Tuncer Turus, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı, İlçe Emniyet Amiri Komiser Abdullah Deniz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ezgi Güneş, Nüfus Müdürü Vekili Mustafa Demiray, Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ali Emre Özer katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
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