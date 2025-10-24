Baskil'de 'Gazze İçin Seferberlik' Kermesi Düzenlendi
Elazığ'ın Baskil ilçesindeki Mustafa Bilbay İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen kermeste toplanan gelir, Gazze'ye bağışlanacak. Kermes, dayanışma ve yardımlaşma bilincini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde Mustafa Bilbay İlkokulu ve Ortaokulu'nda "Gazze için seferberlik" kermesi düzenlendi.
Okul idarecileri ve öğretmenlerin koordinasyonu ile okul bahçesinde düzenlenen kermeste hazırlanan yiyeceklerin satışı yapıldı.
Öğrencilerde dayanışma ve yardımlaşma bilincini geliştirmek, toplum yararına insani yardımlaşmayı sınır ötesine taşımak amacıyla düzenlenen kermesin geliri Gazze'ye bağışlanacak.
Kermese, Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Tanyıldızı, İlçe Müftüsü Ferhat Elibol, Eğitim Bir-Sen yetkilileri, kurum temsilcileri ve veliler katıldı.
Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel