Baskil'de bir okulda akıl ve zeka oyunları kursu açıldı

Baskil'de bir okulda akıl ve zeka oyunları kursu açıldı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde açılan akıl ve zeka oyunları kursu, öğrencilerin bilişsel gelişiminde ve özgüven kazanmalarında önemli bir katkı sağlıyor. Kurslar yıl sonuna kadar devam edecek ve başarılı öğrenciler turnuvalarda temsil edilecek.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir okulda açılan akıl ve zeka oyunları kursu ilgi görüyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Vakıfbank Ortaokulu'nda akıl ve zeka oyunları kursu açıldı.

Okulun akıl ve zeka oyunları eğitmeni Uğur Kaplan, akıl oyunlarının öğrencilerin sadece bilişsel gelişimine değil, aynı zamanda özgüven ve disiplin yeteneklerine de pozitif katkı sağladığını söyledi.

Kaplan, şunları kaydetti:

"Baskil Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütülen kurslarımız, öğrencilerin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerine olanak sağlıyor. Akademik derslerin yanı sıra zihinsel aktivitelerle desteklenen öğrenciler, öğrenme faaliyetlerindeki kararlılıkları ve yüksek motivasyonlarıyla bu oyunlar ile dikkat çekiyor. Öğrencilerimiz her geçen gün yeni stratejiler geliştirerek kendilerini yeniliyorlar. Kurslar yıl sonuna kadar periyodik olarak devam edecek. Başarılı öğrenciler il genelinde düzenlenen turnuvalarda temsil edilmesi planlanıyor."

