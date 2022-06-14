Başkentteki selde hayatını kaybeden Ramazan Gök'ün cenazesi toprağa verildi Başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden ve dün Çubuk-1 Barajı'nda cansız bedenine ulaşılan Ramazan Gök'ün cenazesi defnedildi. Başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden ve dün Çubuk-1 Barajı'nda cansız bedenine ulaşılan Ramazan Gök'ün cenazesi defnedildi. Altındağ Karapürçek'te yaşanan selde hayatını kaybeden 66 yaşındaki Ramazan Gök için öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Tatlar Deresi bölgesinde arıcılık yapan Gök'ün cenazesine ailesi ve yakınları ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da katıldı. Evli ve 2 çocuk babası Ramazan Gök'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. AA / Ferhat Barulay - Güncel Güncel Haberler

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