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Başkentte yol kenarında kadın cesedi bulundu

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İmrahor Deresi yakınlarında yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yerde hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen kadının Gülay Akgün M. olduğunu tespit eden güvenlik güçleri, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA
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