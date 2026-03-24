Haberler

Başkentte bariyer ve direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yenimahalle'de meydana gelen kazada otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Başkentte yol ayrımındaki bariyerlere ve aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi Bağdat Caddesi'nde G.Ö. idaresindeki 06 FG 2681 plakalı otomobil, önce yol ayrımındaki bariyerlere, ardından kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp takla attı.

Kaza sonucu ters dönen otomobilin sürücüsü G.Ö. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü G.Ö, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

Sanat dünyasından "ateşin bol olsun" diyen biri var
Almanya'da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı

Tarihi zafer! Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı
''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı

''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' dedi, idolünü açıkladı
Erol Köse'nin ardından demediğini bırakmadılar

Erol Köse'nin ölümünden sonra demediğini bırakmadılar
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

Sanat dünyasından "ateşin bol olsun" diyen biri var
ABD 'Hürmüz Boğazı'nda mayın bulduk' dedi, İran resti çekti

ABD "Hürmüz Boğazı'nda bulduk" dedi, İran resti çekti
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'la ilgili yeni gelişme