Başkentte tır otomobile çarptı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Bezirhane mevkiinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edilinen bilgiye göre, kaza, Ankara'dan Konya istikametine ilerlemekte olan 80 AAH 700 plakalı otomobile Bezirhane mevkiinde arkadan tır çarpması sonucu kaza meydana geldi. Otomobil içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.