Başkentte 'SBÜ Spor Fest 2022' için açılış töreni düzenlendi

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen "SBÜ Spor Fest 2022" için çeşitli etkinliklerle açılış töreni yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) kampüsünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TİKA ve birçok devlet kurumu ile sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla SBÜ koordinasyonunda 9 Mayıs'ta başlayan festival için açılış töreni düzenlendi.

Gülhane Camisi önünde, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nin kortej yürüyüşüyle başlayan festival, üniversitenin yemekhanesinin avlusunda kurulan sahnede Jandarma tarafından verilen konserin ardından çeşitli öğrenci etkinlikleriyle devam etti.

Festivale ilişkin değerlendirme yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, festivale yurt dışından ve yurt içinden öğrencilerin katılım sağladığını söyledi.

Festival kapsamında, öğrencilerin sportif ve kültürel aktivitelerle kaynaşmasını amaçladıklarını belirten Erdöl, "Bu vesileyle burada 1500'ün üzerinde sporcu yarışacak ve 25'in üzerinde kültürel aktivite olacak. Her şeyden önemlisi özellikle Sudan, Suriye, Özbekistan'dan gelen öğrencilerimizi, İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana, İzmir, Bursa, Kayseri ve Trabzon'dan gelen öğrencilerimizle hepsini Gülhane'de buluşturarak önemli bir spor festivali yapmayı planladık." dedi.

"Öğrencilerimiz çok sevinçli"

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen festivali tekrar başlattıklarına dikkati çeken Erdöl, bir hafta sürecek etkinlikte başarılı olan ekipleri ödüllendireceklerini aktardı.

Üniversite olarak yaptıkları etkinliğe birçok kurumun destek verdiğine işaret eden Erdöl, "Pandemi her şeyi etkilediği gibi bizim ulusal ve uluslararası etkinliklerimizi de ertelememize yol açmıştı. Şimdi yeniden öğrencilerimizle buluştuk. Öğrencilerimiz çok sevinçli. Burada şu anda 1500'ün üstünde öğrencimiz var. Buraya 3 ülkeden 15'er öğrenci getirdik. Onlar buradaki diğer öğrencilerle kaynaşma halindeler. Çok güzel bir aktivite olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"SBÜ Spor Fest 2022", 18 Mayıs Çarşamba Günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.