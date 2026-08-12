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Mamak'ta 80 bin 50 dolar sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Mamak'ta 80 bin 50 dolar sahte para operasyonu: 2 gözaltı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde 80 bin 50 dolarlık sahte banknot ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 80 bin 50 dolarlık sahte banknot ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince "parada sahtecilik" suçuna yönelik Diriliş Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 80 bin 50 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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