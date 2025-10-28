Başkentte Sağanak ve Fırtına Camii Minaresini Yıktı

Başkentte etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, Ayaş ilçesindeki Çanıllı Mahallesi Camisi'nin minaresinin yıkılmasına neden oldu.

Minarenin yıkılması sonucu caminin bir bölümü ile çevresinde hasar oluştu.