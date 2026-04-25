Başkentte özel gereksinimli çocuklar vosvos konvoyuyla farkındalık etkinliğine katıldı

Ankara'da özel gereksinimli çocuklar için vosvos konvoyuyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Ankara Volkswagen Fun Club ile 75. Yıl Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğinde düzenlenen "Özel çocuklarımızla iz bırakan buluşma" adlı etkinlikte, çocuklar rengarenk süslenen vosvoslardan konvoya katıldı.

Konvoy, şehir içinde belirlenen güzergahı takip ederek, 75. Yıl Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bulunduğu alana ulaştı.

Okul bahçesinde devam eden etkinliklerde çocuklar için çeşitli atölye çalışmaları ve aktiviteler düzenlendi. Müzik eşliğinde dans eden öğrenciler, oyunlar oynayarak vakit geçirdi.

Ankara Volkswagen Fun Club Başkan Yardımcısı Ayhan Arı, AA muhabirine, farklı hastalık gruplarındaki çocuklar ve çeşitli toplumsal kesimlerle yıl boyunca etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Volkswagen Fan Club olarak 33 yıldır Ankara'dayız. Sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarında yer almaya çalışıyoruz. Onun dışında bütün milli bayramlarda özellikle Ankara sokaklarında bizleri görebilirsiniz." dedi.

Arı, etkinlikte çocukların yaşadığı mutluluğun kendileri için önemli olduğunu aktardı.

75. Yıl Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Dışkapı Şubesi Müdürü Elif Özel de etkinliğin özel öğrenciler için farkındalık oluşturmayı amaçladığını vurgulayarak, "Klasik araçların nostaljik ve renkli dünyası, çocuklarımızla bütünleşti. Keyifli ve duygusal anlara tanıklık ettik. Çocuklar bu etkinliklerden büyük keyif alıyor." ifadelerini kullandı.

Özel, özel gereksinimli çocuklara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkati çekerek, herkese duyarlı olmaları çağrısında bulundu.