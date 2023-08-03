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Başkentte otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

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Ankara'da iş çıkışı evine gittiği sırada otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Kahramankazan ilçesi Kumpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hidayet Altay'a, iş çıkışı eve döndüğü sırada sürücülüğünün A.E.'nin yaptığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yükselen Altay aracın ön camına çarptıktan sonra yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Altay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni toprağa verilirken, A.E. ile eşi tedbir amaçlı emniyete götürüldü.

Başkentte otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

ANKARA Ankara'da iş çıkışı evine gittiği sırada otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kahramankazan ilçesi Kumpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hidayet Altay'a, iş çıkışı eve döndüğü sırada sürücülüğünün A.E.'nin yaptığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yükselen Altay aracın ön camına çarptıktan sonra yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Altay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni toprağa verilirken, A.E. ile eşi tedbir amaçlı emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tolga Başer - Güncel

Kahramankazan Ankara Altay Güncel Haberler

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