Başkentte 'Medd-Up' sahne gösterisi izleyiciyle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işbirliğinde HİS Kültür ve Sanat Derneğince hazırlanan "Medd-Up" sahne gösterisi başkentlilerle buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü işbirliğinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve HİS Kültür ve Sanat Derneğince hazırlanan "Medd-Up" gösterisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Konferans Salonu'nda sahnelendi.

Sanatçı Muhammet Sena Yelkovan'ın sahnelediği oyunda, izleyicilere tarihten ilham alan anlatımlarla, milletin azminin ve büyük hedeflere yürüyüşünün hissettirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'nin köklü tarihine, milli ruhuna ve birlik beraberliğine ışık tutma amacıyla hazırlanan Medd-Up sahne gösterisini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt ile üniversitenin temsilcileri, gaziler, şehit ve gazi yakınları izledi.

Sahne gösterisinin açılışında konuşan Tarıkdaroğlu, burada milli birlik, kardeşlik ve asırlara damga kuran ortak değerleri, sanatın dönüştürücü gücüyle yaşamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Tarıkdaroğlu, sahne gösterisinin yalnızca sanatsal bir faaliyet olmadığını belirterek, "Şanlı ve tertemiz tarihimizi hiçbir gücün yıkamayacağı birliğimizi ve beraberliğimizi, kardeşlik kültürümüzü gençlerimize aktarmayı amaçlayan önemli bir etkinliktir. Medd-Up sahne gösterisi kızıl elma hilalinden Türk kimliği, töresi ve kardeşlik kültürüne, tarihten vatan ve kardeşlik hikayelerine uzanan anlatısıyla yürüttüğümüz sosyal hizmet çalışmalarının kültür ve sanat alanındaki güçlü bir yansımasıdır." diye konuştu.