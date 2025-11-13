Başkentte Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Başkentte bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine park alanına gelen ekipler, merdiven ile ulaştıkları ağacın dallarını keserek kediyi kurtardı.
Başkentte, bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesindeki ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine parka gelen ekipler, merdivenle ulaştıkları ağacın dallarını keserek, kediyi kurtardı.
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel