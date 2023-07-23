Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde çıkan yangında 40 dönümlük ekin tarlası zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir ölü veya yaralı olmadığı belirtildi.

Başkentte korkutan yangın: 40 dönüm ekin yandı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi aşağı meşelik mevkiinde ekin tarlaları yandı.

Karapürçek'te meydana gelen yangının görüntüleri vatandaşların kameralarına yansıdı. Çıkan yangında yaklaşık 40 dönümlük ekin yandı. Tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle birlikte kısa bir sürede söndürüldü. 40 dönüm ekinin telef olduğu yangından herhangi bir ölü ve yaralı olmadığı bilgisine ulaşıldı.