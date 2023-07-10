Ankara'da temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yenimahalle'de bulunan Ankara Toptancılar Sitesi'nde akşam saatlerinde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarıyla devam etti. Temizlik malzemeleri üreten bir fabrika olduğu öğrenilen bina kullanılmaz hale gelirken, olayda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Başkentte korkutan yangın

ANKARA - Ankara'da temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yenimahalle'de bulunan Ankara Toptancılar Sitesi'nde akşam saatlerinde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarıyla devam etti. Temizlik malzemeleri üreten bir fabrika olduğu öğrenilen bina kullanılmaz hale gelirken, olayda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.