Başkentte kıraathaneye silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir kıraathaneye motosikletli saldırganlarca yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve saldırganların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki kıraathaneye silahla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kamil Ocak Mahallesi'ndeki kıraathaneye gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişilerce silahla ateş açıldı.
Bu sırada kıraathanede bulunan Erdal P. vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Aykut Karadağ