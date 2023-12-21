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Başkentte İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Fidan Dikti

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Başkentte düzenlenen etkinliklerde ilkokul ve ortaokul öğrencileri fidan dikti. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Ailen İçin Fidan Dik' projesi kapsamında yapılan etkinliklerde, öğrenciler doğayla bağlarını güçlendirdi ve orman sevgisi kazandı.

Başkentte, Yeşil Türkiye Ormancılar Derneğince düzenlenen etkinliklerde ilkokul ve ortaokul öğrencileri fidan dikti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Ailen İçin Fidan Dik" projesi kapsamında, Pursaklar ilçesindeki Yıldırım Beyazıt İlkokulu ile Çubuk ilçesindeki Dumlupınar Ortaokulu'nda "Arda ve Buki" kukla gösterisi ile orman sevgisi temalı sunum etkinlikleri ve fidan dikimi yapıldı.

Öğrencilerin doğayla bağlarının güçlenmesi, ağaç ve orman sevgisi kazanmaları amacıyla düzenlenen etkinliklerde, yaklaşık 200 öğrenci fidan dikti.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanlığı Dumlupınar Türkiye Çevre Yaşam Güncel Haberler

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