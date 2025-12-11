Ankara'da hurdalık alandan apartmana sıçrayan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Haberler

Güncelleme:
Altındağ'da hurdalık alanda çıkan yangın, apartmana sıçrayarak 8 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, yangına yaklaşık 2 saat süren müdahale ile kontrol altına aldı.

Başkentte hurdalık alanda çıkan ve apartmana sıçrayan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi Sağ Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın bahçesinde bulunan hurdalık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede apartmana sıçradı.

İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinlerini binadan tahliye eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında bir itfaiye erinin Türk bayrağını alandan çıkarması da görüntülendi.

Yangın sonucu 2 daire kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
