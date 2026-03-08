Haberler

Ankara'da yanan hurda araçlardan geriye demir yığınları kaldı

Güncelleme:
Başkentteki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında yaklaşık 100 hurda araç yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yenimahalle İvedik Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzeri Hurdacılar Sanayi Sitesi içerisinde 22.50 sularında çöpler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevler, hurda araçlara sıçradı.

Açık alanda yaklaşık 100 hurda aracın yandığı bölgeye, ihbar üzerine Ankara İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Farklı istasyonlardan 23 araçla ve yaklaşık 50 personelle müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

