Başkentte hilal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile görüntülendi - Haberler

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Başkentte hilal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile görüntülendi

Ayın hilal döngüsünün geceyi aydınlatması Cumhurbaşkanlığı Külliyesi manzarası Ayın yavaş yavaş gözden kaybolması (hızlı okuma) ANKARA - Gökyüzünde oluşan hilal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

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Ayın hilal döngüsünün geceyi aydınlatması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi manzarası

Ayın yavaş yavaş gözden kaybolması (hızlı okuma) ANKARA - Gökyüzünde oluşan hilal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

AA / Müjdat Genç - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Güncel Haberler

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