Başkentte hilal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile görüntülendi Ayın hilal döngüsünün geceyi aydınlatması Cumhurbaşkanlığı Külliyesi manzarası Ayın yavaş yavaş gözden kaybolması (hızlı okuma) ANKARA - Gökyüzünde oluşan hilal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Ayın hilal döngüsünün geceyi aydınlatması Cumhurbaşkanlığı Külliyesi manzarası Ayın yavaş yavaş gözden kaybolması (hızlı okuma) ANKARA - Gökyüzünde oluşan hilal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Güncel AA / Müjdat Genç Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Güncel Haberler

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