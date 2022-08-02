Başkentte hilal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile görüntülendi
Ayın hilal döngüsünün geceyi aydınlatması Cumhurbaşkanlığı Külliyesi manzarası Ayın yavaş yavaş gözden kaybolması (hızlı okuma) ANKARA - Gökyüzünde oluşan hilal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
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Ayın hilal döngüsünün geceyi aydınlatması
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi manzarası
Ayın yavaş yavaş gözden kaybolması (hızlı okuma) ANKARA - Gökyüzünde oluşan hilal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
AA / Müjdat Genç - Güncel