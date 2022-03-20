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Başkentte HDP'nin nevruz kutlaması

AA - Osman Baytürk - Güncel
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HDP Ankara İl Başkanlığınca, Anıt Park'ta nevruz kutlaması yapıldı.

HDP Ankara İl Başkanlığınca, Anıt Park'ta nevruz kutlaması yapıldı.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı etkinlik dolayısıyla Anıt Park'a çıkan cadde ve ara sokaklarda kontrollü geçiş yaptırıldı.

Bariyerlerle güvenlik çemberi kurulan alanda, geniş güvenlik önlemleri alındı. Kutlamaya katılanlar, oluşturulan iki güvenlik noktasından aranarak alana girdi.

Güvenlik güçleri etkinlikte ateş yakılmasına izin vermedi, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti, konuşmalar yapıldı.

Kutlamalar sırasında bir kişi, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Başkentte HDP'nin nevruz kutlaması

Başkentte HDP'nin nevruz kutlaması

Başkentte HDP'nin nevruz kutlaması

Başkentte HDP'nin nevruz kutlaması

AA / Osman Baytürk - Güncel

Güncel, Haberler

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