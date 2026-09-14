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Başkentte "Gaziler Okçuluk Müsabakası"nın açılış töreni yapıldı

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- Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan: "Aziz şehitlerimizin hatırasına ve siz kıymetli gazilerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Sizlerin canı ve kanı pahasına koruduğu bu mukaddes vatanı, daima payidar kılacak, milletimizin huzuruna kasteden hiçbir tehdide asla geçit vermeyeceğiz"

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, "Aziz şehitlerimizin hatırasına ve siz kıymetli gazilerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Sizlerin canı ve kanı pahasına koruduğu bu mukaddes vatanı, daima payidar kılacak, milletimizin huzuruna kasteden hiçbir tehdide asla geçit vermeyeceğiz." dedi.

Başkentte Gaziler Haftası kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı Brifing Salonu'nda "Gaziler Okçuluk Müsabakası" açılış töreni düzenlendi.

Törene, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Gaziler Engelli Spor Kulübü Başkanı Gazi Ömer Kula ve teşkilat mensupları katıldı.

Törende konuşan Fidan, gaziliğin, vatan uğrunda verilen mücadele, gösterilen cesaret ve üstlenilen büyük sorumluluğun şerefli bir nişanesi olduğunu belirtti.

EGM'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı'nı", "Huzurun Yüzyılı" kılma kararlılığını tavizsiz şekilde sürdürdüğünü ifade eden Fidan, Türkiye'nin huzurunu kaçırmak isteyen şer odaklarına, her türlü suç ve suçluya karşı amansız bir mücadele yürütüldüğünü vurguladı.

Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"81 ilimizin, 922 ilçemizin tamamında, huzuru, güveni ve asayişi hakim kılmak için durmadan, duraksamadan çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamayı, huzur ve güven ortamını daha da güçlendirmeyi ve kamu düzenini kararlılıkla tesis etmeyi temel görevimiz olarak addediyoruz. Çünkü güvenli bir şehir, huzurlu bir toplumun, huzurlu bir toplum ise güçlü bir geleceğin teminatıdır. Emin olunuz ki aziz şehitlerimizin hatırasına ve siz kıymetli gazilerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Sizlerin canı ve kanı pahasına koruduğu bu mukaddes vatanı, daima payidar kılacak, milletimizin huzuruna kasteden hiçbir tehdide asla geçit vermeyeceğiz."

Gaziler Haftası'nı kutlayan Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, gazilerin gösterdiği kahramanlıkların gelecek nesillere aktarılacak en büyük miras olduğunu dile getirdi.

Hayal, "Devletimizin ve milletimizin gazilere olan vefa borcu asla unutulmayacaktır. Bu bilinçle şehit ve gazi ailelerimizin her daim yanında olmaya, onların ihtiyaçlarını karşılamaya kararlıyız." diye konuştu.

Gaziler Engelli Spor Kulübü Başkanı Gazi Ömer Kula da vatan toprağı için şehit ve gazi olanların unutulmaması çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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