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Başkentte bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi

Başkentte bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi
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Altındağ Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında Karapürçek'teki Bisiklet Parkı'nda etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, kadınlar ve çocuklarla bisiklet sürdü, katılımcılara hediyeler verildi. Tiryaki, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve şehir trafiğinin rahatlatılması gerektiğini vurguladı.

Başkentte "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" kapsamında bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.

Altındağ Belediyesi'nce Karapürçek Mahallesindeki Bisiklet Parkında düzenlenen etkinliğe, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Mimar Başak Cengiz Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi kadınlar ve çocuklar katıldı.

Tiryaki'nin, kadınlar ve çocuklarla bisiklet sürdüğü etkinlikte, çocuklara hediyeler verildi.

Parkta ücretsiz olarak hizmete sunulan bisikletlere her yaştan kadın ve çocuk ilgi gösterdi. Bazı kadınlar, üç tekerlekli bisikletlerin sepetlerinde çocuklarını gezdirerek renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tiryaki, bisiklet parkını geçmişte yaptıklarını, "sağlıklı yaşam" adı altında bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bisiklet Parkındaki Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nin yanında Altındağlı kadınların kullanımı için bisikletler aldıklarını ve kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Tiryaki, "Herkes gelsin, bisikleti alsın, kendi mahallesinde, şehir içinde çocuğunu okula götürürken, markete giderken araba değil, bisiklet kullansın. Hem sağlık hem trafik hem de büyükşehirlerde ulaşımı kolaylaştırmak açısından bugünün anısına beraber bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Her geçen gün trafikteki sıkıntıları görüyoruz"

Bisiklet yollarının ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Tiryaki, bisiklet kullanımının şehir trafiğini de rahatlatabileceğine işaret etti. Tiryaki, şunları kaydetti:

"Her geçen gün trafikteki sıkıntıları görüyoruz. Herkes çocuğunu okula kendi arabasına götürmeye kalkıyor. Belediyecilere büyük görevler düşüyor. Şehir planları yapılırken yaya aksları kadar, yani araba yolları kadar, bisiklet yolları da zorunlu. Son yıllarda görüyorum ki planlarda bunlara dikkat ediliyor. Ama yıllarca çok geciktik, bazı yerlerde yapmakta mümkün değil. Arabaların garaj, otopark problemleri var maalesef. Medeni ülke olmanın gerekleri bunlar. Ne zaman bunları çözersek, medeni bir ortamda yaşamış oluruz."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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