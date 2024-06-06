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Başkentte Dondurma ve Tatlı Fuarı Açıldı

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Başkentte düzenlenen beşinci Dondurma ve Tatlı Fuarı, Altınpark Fuar Merkezi'nde açıldı. Fuarda, Türkiye'nin farklı yörelerinden ürünlerin yer aldığı 72 stant bulunuyor. Maraş dondurması, sarma kadayıf, baklava, künefe gibi tatlılar satışa sunulurken, ziyaretçilere de yöresel ürünler ikram ediliyor. Ayrıca, acılı künefe ve dondurma yeme yarışmaları da düzenleniyor. Fuar, 9 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Başkentte, beşincisi düzenlenen "Dondurma ve Tatlı Fuarı"nın açılışı yapıldı.

Altınpark Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda, Türkiye'nin farklı yörelerinden ürünlerin yer aldığı 72 stant açıldı.

Maraş dondurması, sarma kadayıf, baklava, künefe gibi tatlıların satışa sunulduğu stantlarda, yöresel ürünlerden ziyaretçilere de ikram edildi.

Fuarın açılışında acılı künefe ve dondurma yeme yarışmaları da düzenlendi.

Fuar, 9 Haziran'a kadar açık olacak.

Kaynak: AA / Güncel

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