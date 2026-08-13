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Ankara'da 'change' operasyonu: 3 gözaltı

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Ankara'da gerçekleştirilen "change" araç operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da gerçekleştirilen "change" araç operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Asayiş Şubesi ekiplerince, hacizli, kaçak ve yakalama kararı bulunan araçların şasi numaraları değiştirilerek "change" yapıldığı tespit edildi.

Sanayide bulunan 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, şasi numarası silinmiş ve kaydı bulunmayan 4 motor ile kesilmiş 2 araç parçası ele geçirildi.

Motor ve araç parçaları kriminal laboratuvarda uzmanlarca incelenirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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