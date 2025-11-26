Başkentte Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Başkentte, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grubun karıştığı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde, aralarında daha önce alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında bıçakla yaralanan H.Ü. ve H.A., sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, saldırganlardan biri yakalanarak gözaltına alındı.