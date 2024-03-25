Başkentte araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
Başkentte bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçla İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ankara girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 6 kilo 80 gram amfetamin ile 1 kilo 17 gram esrar ele geçirildi.
"Uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alınan araçtaki 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.