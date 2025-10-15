Haberler

Başkentte Apartman Çatı Katında Yangın Çıktı

Keçiören'de bir apartmanın çatı katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Başkentte bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi Meşeli Sokak'taki bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
