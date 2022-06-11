Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (8) - Haberler

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Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (8)

AA - Güncel
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Akdere kutlu mahallesi Dereboyu caddesi Su tahliye çalışmaları Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi ANKARA - Kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı.

Akdere kutlu mahallesi Dereboyu caddesi

Su tahliye çalışmaları Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi

ANKARA - Kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı.Su tahliye çalışmaları devam ediyor

AA / Güncel

Akdere su Güncel Haberler

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