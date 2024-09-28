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Başkentte 3600 Ek Gösterge İçin Eylem Yapıldı

Başkentte 3600 Ek Gösterge İçin Eylem Yapıldı
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BİZİM-SEN ve Üni-Per-Sen üyeleri, 3600 ek gösterge talebiyle Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde gösteri düzenleyerek, 2023'te verilen sözlerin yerine getirilmemesini protesto etti.

Başkentte, Bizim Yerel Yönetimler Sendikası (BİZİM-SEN) ile Üniversite İdari Personel Sendikası (Üni-Per-Sen) üyeleri, 3600 ek gösterge talebiyle gösteri yaptı.

Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen eylemde gruptakiler adına basın açıklaması yapan Üni-Per-Sen Başkanı İbrahim Güzel, bazı meslek mensuplarına 3600 ek gösterge verilmediğini söyledi.

Bunun büyük bir haksızlık olduğunu ifade eden Güzel, "2023'te yapılan 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 1'inci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi kararı siyasetin de verdiği söz olduğu halde aradan geçen 1 yılı aşkın süreçte bu konuda tek bir adım bile atılmamıştır." ifadesini kullandı.

Gruptakiler, açıklamanın ardından bir süre slogan atıp dağıldı.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel

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