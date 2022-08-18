Son dakika gündem: BAŞKENTTE 2 ARACA OTOMOBİLLE ÇARPIP KAÇTI 1 ÖLÜ, 4 YARALI Son dakika habere göre ANKARA'da, kimliği belirsiz sürücünün otomobille 2 araca çarptığı kazada Mihriban Köylü (40) hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. ANKARA'da, kimliği belirsiz sürücünün otomobille 2 araca çarptığı kazada Mihriban Köylü (40) hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza yerinden kaçan sürücünün belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaza, sabah saatlerinde, Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 CPC 920 plakalı otomobil, önce aynı yönde ilerleyen Şükran Ç.'nin kullandığı 34 PA 3050 plakalı otomobile ardından Mustafa Köylü yönetimindeki 06 YVU 48 plakalı hafif ticari araca çarptı. Köylü'nün kontrolündeki araç, çarpmanın şiddetiyle devrilip, üst geçidin ayağına çarptı. 06 CPC 920 plakalı otomobilin sürücüsü ise yol kenarındaki patikaya girip, aracı bırakarak kaçtı. Kazada hafif ticari araçtaki Mihriban Köylü hayatını kaybetti, sürücüler Mustafa Köylü ve Şükran Ç. ile araçlardaki Enver Levent E. ve İrem K. yaralandı. Öte yandan kaza yerine gelen yakınları, Mihriban Köylü'nün öldüğünü öğrenince fenalık geçirdi. Polis, kaçan sürücünün belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mustafa Köylü Tragger Güncel Haberler Son Dakika

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