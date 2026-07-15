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Ankara'da 15 Temmuz Kortej Yürüyüşü

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Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Vatandaşlar bayraklarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüdü, mehteran eşlik etti, sabaha kadar nöbet tutulacak.

Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" programının ardından vatandaşlar yürüyüş düzenledi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirip slogan atan vatandaşlar, Mevlana Bulvarı'ndan Alparslan Türkeş Caddesi'ne ilerleyerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştı.

Beştepe Millet Camisi önünde sona eren korteje, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de marşlarla eşlik etti.

Burada kurulan çadırlarda, yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla sabah namazına kadar nöbet tutulacak.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
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