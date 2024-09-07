Başkentte 12 Eylül darbesinin tanıkları Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ziyaret etti

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Yesevi Hareketi Derneği tarafından düzenlenen "12 Eylül'ün Eşsiz Tanıkları" programı kapsamında, darbenin tanıkları, dernek üyeleri ve vatandaşlar, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde buluştu.

12 Eylül 1980 darbesinin 44. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, ilk olarak müzede yer alan koğuşları gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından, müzenin avlusunda bulunan dar ağacının yakınında sanatçı Alper Yıldırım, "Ayazda Kaldı Hürriyet" adlı şarkıyı seslendirdi.

Grup, daha sonra müze içindeki konferans salonuna geçti. Burada İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Yesevi Hareketi Ankara İl Başkanı Gökhan Bozbıyık ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz açılış konuşması yaptı.

Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz'un moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, Lamia Durak, Nermin Abbasoğlu, Emine Özgenç ve Safiye Bor, o dönemde yaşadıkları olayları katılımcılarla paylaştı.