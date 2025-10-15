Başkent'te 'Okudukça hızlan, hızlandıkça anla' eğitim programının açılışı yapıldı

Öncü Zihinler Eğitim, Kültür ve Sanat Derneğince, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Okudukça Hızlan, Hızlandıkça Anla" eğitim programının açılışı, İncesu Şehit Sadettin Demir Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Öğrencilerin okuma hızı ve anlama düzeyini artırmaya yönelik ücretsiz eğitimlerden oluşan programın açılışında konuşan Çankaya Kaymakamı Murat Duru, hazırlanan eğitim programının, çağın gerekliliklerini karşılayan anlamlı bir proje olduğunu ifade etti.

Duru, erken yaşta okuma alışkanlığı kazanmanın önemine vurgu yaparak, öğrencilere günde 70-80 sayfa kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Verilecek eğitimlerin, sınavlara hazırlık sürecinde de öğrencilere destek sağlayacağını belirten Duru, tüm paydaşlara teşekkür etti.

Okul müdürü Funda Kılıçer'in de konuşma yaptığı programın açılışına, Çankaya Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık da katıldı.