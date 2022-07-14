Başkent'te 3 yıldır kullanılmayan okul, çürümeye terk edildi - Haberler

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Başkent'te 3 yıldır kullanılmayan okul, çürümeye terk edildi

İhlas Haber Ajansı - Alpay Atcı - Güncel
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Ankara'nın Haymana ilçesinde kullanılmayan bir okul harabeye döndü. Çürümeye terk edilen okulun hali, görenlerin yüreklerini parçalıyor.

Haymana ilçesi Balçıkhisar Mahallesi'nde bulunan, Balçıkhisar İlkokulu ve Ortaokulu olarak hizmet veren bina çürümeye terk edildi.

EŞYALAR TALAN EDİLDİ

3 yıl önce eğitime son verilen okulun içindeki eşyalar talan edildi. Binanın yürekler acısı halini görenler bir an önce önlem alınmasını istiyor.

Başkent'te kullanılmayan okul, çürümeye terk edildi

İhlas Haber Ajansı / Alpay Atcı - Güncel

Balçıkhisar Haymana Ankara Güncel Haberler

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