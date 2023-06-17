Ankara'nın Çankaya ilçesi Maltepe Mahallesi'nde gece yarısı bir dükkanın önünde dekor olarak duran oyuncak ayıcığı çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Başkent'te bir garip hırsızlık: Dükkanın önündeki oyuncak ayıcığı böyle çaldı

ANKARA - Başkentte gece yarısı bir dükkanın önünde dekor olarak duran oyuncak ayıcığı çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Maltepe Mahallesi'nde gece saat 1 sıralarında, yolda yürüyen bir şahıs bir dükkanın önünde dekor olarak duran oyuncak ayıcığı sırtına alıp götürdü. Dükkan sahipleri sandalye üzerinde duran oyuncak ayıcığın olmadığını görünce, çalındığını güvenlik kamerasından kontrol ettiğinde farkına vardı.