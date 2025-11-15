Haberler

Başkent'te 'Baby Concerts ile Mevsimler: Sonbahar' Etkinliği Düzenlendi

Ankara'da düzenlenen 'Baby Concerts ile Mevsimler: Sonbahar' etkinliği, çocuklara klasik müzik ve bale deneyimi sundu. Çocuklar eserleri canlı dinlerken balerin Olga Yürükoğlu ile interaktif bir masal yolculuğuna çıktılar.

Başkentte düzenlenen "Baby Concerts ile Mevsimler: Sonbahar" etkinliğinde çocuklar klasik müzik ve baleyle buluşturuldu.

CSO Ada Ankara'da Vivaldi, Mozart, Rossini ve Bizet'in eserlerinin canlı çalındığı etkinlikte minikler, balerin Olga Yürükoğlu ile masal eşliğinde interaktif bir deneyim yaşadı.

Proje sahibi Burçin Erdem, etkinliğin çocukların enstrümanlarla ve klasik müzikle tanışmasını amaçladığını vurgulayarak, "Çocuklar en doğal eleştirmenlerimiz. Müzik başladığında hemen dans etmeye ve alkışlamaya başlıyorlar." dedi.

Erdem, Baby Concerts&Kid Concerts projesinin 250. konserini Ankara'da gerçekleştirdiklerini, 2019'dan bu yana 15 binden fazla çocuk, 35 binden fazla ebeveynle buluştuklarını söyledi.

Etkinliğe bebeğiyle katılan Ceren Tutal ise çocuklarını erken yaşta sanatla tanıştırmak istediklerini belirterek, "Çok güzel vakit geçirdik, tavsiye ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
