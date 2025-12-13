Başkentte 8 bin 100 sahte etiketli gıda takviyesi ile 5 ton etil alkol ele geçirildi

Haberler

Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 8 bin 100 sahte etiketli gıda takviyesi ve 5 ton etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sahte ilaç üretimi ve etil alkol sevkiyatı ile suçlanıyor.

Başkentte düzenlenen iki ayrı operasyonda 8 bin 100 sahte etiketli gıda takviyesi ile 5 ton etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir kişinin sahte ilaç üretip piyasaya sürdüğünü belirledi.

Dün bir otel odasına gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin lira olan 8 bin 100 sahte etiketli gıda takviyesi ele geçirilirken, şüpheli M.T.R. gözaltına alındı.

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün akşam saatlerinde araçla Ankara'dan İzmir'e etil alkol sevkiyatı yapıldığının tespit edilmesi üzerine bir araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 550 bin lira olan 5 ton etil alkol ele geçirilirken, aracın sürücüsü H.M. ile yanında bulunan C.M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
